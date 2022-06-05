Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı
Siirt’te işçileri taşıyan minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Baykan karayolu Ziyaret beldesi Karakaya köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Göktürk yönetimindeki 04 AP 002 plakalı minibüs Karakaya mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.
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