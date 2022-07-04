Silahlı saldırıda öldürülmüştü: Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında, şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12'şer yıla kadar hapis cezası, 4 şüpheli hakkında da 46 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş "maktul", Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı "müşteki", aralarında Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 6 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.
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