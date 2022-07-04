Silahlı saldırıda öldürülmüştü: Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:41

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş "maktul", Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı "müşteki", aralarında Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 6 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

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