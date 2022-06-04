Şile'de can pazarı: 4 kişi son anda kurtarıldı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 17:08

İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, bugün Şile'nin Akçakese bölgesinde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişinin cankurtaranlar tarafından kurtarıldığını duyurdu. İtfaiye, vatandaşlara cankurtaran olmayan yerlerde denize girilmemesi uyarısında da bulundu.



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