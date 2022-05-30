Silifke'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır durumda 11 kişi yaralı
Mersin’in Silifke ilçesinde öğrenci servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu 2’si ağır 11 kişi yaralandı.
Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sabah saatlerinde Durali Kaya’nın kullandığı okul servisi ile Doğan Abukan idaresindeki TIR'ın çarpışması sonucu 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı.
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