Silivri'de balık ölümlerine inceleme

12 Haziran 2022 Pazar, 18:11

Marmara Denizi'ne dökülen Silivri'deki Boğluca Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor. Balık ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı. Balık ölümleri üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetim Daire Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri mühendisleri, çevre mühendisleri ve laboratuvar ekipleri derede inceleme yaptı

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