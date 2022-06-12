Silivri'de balık ölümlerine inceleme
Silivri'de bulunan Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Balıkların yanı sıra deredeki diğer canlıların da öldüğü belirtiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin sudan aldığı numunelerin incelemesi sürerken, bölge sakinleri balık ölümlerinin derenin uzun yıllardır temizlenmemesinden kaynaklandığını öne sürdü.
Marmara Denizi'ne dökülen Silivri'deki Boğluca Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor. Balık ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı. Balık ölümleri üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetim Daire Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri mühendisleri, çevre mühendisleri ve laboratuvar ekipleri derede inceleme yaptı
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