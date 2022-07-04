Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı
Silivri'nin Fatih Mahallesi'nde iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis ekipleri güvenlik önelmi aldı.
Silivri'de çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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