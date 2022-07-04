Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır, 9 yaralı

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Silivri'nin Fatih Mahallesi'nde iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis ekipleri güvenlik önelmi aldı.

DHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:20

Silivri'de çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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