Silivri'deki 'yazlık' hırsızını jandarma yakaladı
Yazlıklardan hırsızlık yapan şüpheli, Silivri'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kaçarken bıraktığı kamyonette yapılan aramada çaldıkları malzemeler ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri’de devriye görevi esnasında seyir halinde bulunan bir kamyonetin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine aracı takibe başladı. Kamyonet sürücüsü, dur ihtarına uymayıp stabilize yola girdi. Panikleyen şüpheli sürücü kamyonetten inip araziye doğru kaçtı.
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