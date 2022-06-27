'Sınıra mayın yerleştireceğiz' demişti: Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ'a yasak
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türkiye-Suriye sınırındaki Reyhanlı’ya giderek mayın yerleştireceğini açıklamıştı. Özdağ ve beraberindeki partililerin şehre girişi öncesi Hatay Valiliği yasak kararı verdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini belirtip "Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz” açıklaması yapmıştı.
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