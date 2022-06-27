'Sınıra mayın yerleştireceğiz' demişti: Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ'a yasak

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türkiye-Suriye sınırındaki Reyhanlı’ya giderek mayın yerleştireceğini açıklamıştı. Özdağ ve beraberindeki partililerin şehre girişi öncesi Hatay Valiliği yasak kararı verdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:24

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini belirtip "Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz” açıklaması yapmıştı.

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Zafer Partisi Ümit Özdağ hatay

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