Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’nda kefene sarılı ceset iddiası

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Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’nda kefene sarılı ceset iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Mezarlığa olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 10:15



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