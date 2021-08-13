Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’nda kefene sarılı ceset iddiası
Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’nda kefene sarılı ceset iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Mezarlığa olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
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