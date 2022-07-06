Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı
Şişli'de iki katlı metruk binanın ikinci katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Şişli Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi saat 07.00 sıralarında iki katlı metruk binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıktı.
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