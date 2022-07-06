Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı

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Şişli'de iki katlı metruk binanın ikinci katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:08

Yangın, Şişli Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi saat 07.00 sıralarında  iki katlı metruk binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıktı. 

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Şişli Metruk bina Yangın

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