Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı
Şişli'de iki katlı metruk binanın ikinci katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Şişli Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi saat 07.00 sıralarında iki katlı metruk binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıktı.
Binadan dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki taraftan müdahale etti. Alevlerin yan binaya sıçramaması için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangını görerek olay yerine gelen Hasan Mutlu "Yukarıdan gelirken dumanları gördüm. Burası boş metruk bina. Kimse yaşamıyor. Ama dilenciler kalıyordu" dedi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
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