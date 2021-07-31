Şişli'de trafik ışıklarındaki hırsızlık kamerada

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:22

Olay, geçen perşembe öğle saatlerinde Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Işıklarda bekleyen Tunus uyruklu M.H. isimli kadın bebek arabasıyla yolun karşına geçtiği sırada yanına 3 kadın geldi. Kadınlardan ikisi M.H'yi lafa tutarken, diğer kadın çantasının içindeki cüzdanı el çabukluğu ile çaldı. Cüzdanının çalındığını fark eden M.H'nin yanındaki bir kadın hırsızın peşinden koşarak kolundan yakaladı. Diğer kadınlar ise cüzdanı çalınan kadına yardım ediyormuş gibi görünerek hırsız kadının kaçmasını sağladı. Bu sırada devriye görevi yapan motosikletli polis, kaçmaya çalışan hırsızı yakaladı. O sırada polisi gören diğer iki kadın ise kaçtı.

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, trafik ışıklarında bebek arabasıyla bekleyen M.H'nin yanına 3 kadın yanaşıyor. Kadınlardan ikisi sağında ve solunda dururken, bir kadın arkasından geliyor. Sırt çantasından cüzdanı alarak kaçıyor. Durumu fark eden Tunuslu kadın peşinden koşuyor. Gözaltına alınarak Şişli Polis Merkezine götürülen kadının isminin G.D. olduğu , daha önce de Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da hırsızlık yaptığı tespit edildi.