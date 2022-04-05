SMA hastası Lina'nın ailesi yardım bekliyor: Kızımızın ölmesini istemiyoruz
Malatya’da 6,5 aylıkken SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulan 8 aylık Eliz Lina, gen tedavisine ulaşabilmek için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.
Dünyaya geldiğinde beslenme problemi yaşayan ve 3,5 aylıkken bronşit geçiren Eliz Lina’ya ilk başta ‘gevşek bebek’ ve ‘tembel bebek sendromu’ teşhisleri kondu.
Ancak gerçek üç ay sonra ortaya çıktı. Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan tetkiklerin ardından Eliz Lina’nın SMA Tip 1 hastası olduğu anlaşıldı.
Video Haberler
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
- SMA hastası Lina'nın ailesi yardım bekliyor
- Simitçiler birbirine girdi: Art arda kafasına vurdu
- Kılıçdaroğlu 'aday olursa' ne yapacak?
- Putin ve Zelenski bir araya gelecek mi?
- Havaya ateş açıldı; penceredeki kadın yaralandı
- Zelenski: Savaş suçlarının kanıtlarını topladık
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
En Çok Okunan Haberler
- TCMB: KDV indirimi daha olumsuz görünümü sınırladı
- Ronaldo artık eskisi gibi değil
- Karadeniz'de tehlike çanları! Yurttaşlar tedirgin
- Camiyi soyan hırsıza 'cami cemaatinden' tepki
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
- Zelenski'den Putin'le görüşme açıklaması
- TBB ile 81 il barosundan ortak açıklama
- Adıyaman’da PKK operasyonu
- 'Fenomenlerin' partisinde kavga
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'