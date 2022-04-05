SMA hastası Lina'nın ailesi yardım bekliyor: Kızımızın ölmesini istemiyoruz

05 Nisan 2022 Salı, 10:44

Dünyaya geldiğinde beslenme problemi yaşayan ve 3,5 aylıkken bronşit geçiren Eliz Lina’ya ilk başta ‘gevşek bebek’ ve ‘tembel bebek sendromu’ teşhisleri kondu.

Ancak gerçek üç ay sonra ortaya çıktı. Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan tetkiklerin ardından Eliz Lina’nın SMA Tip 1 hastası olduğu anlaşıldı.