SMA hastası Lina'nın ailesi yardım bekliyor: Kızımızın ölmesini istemiyoruz

Abone Ol google-news

Malatya’da 6,5 aylıkken SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulan 8 aylık Eliz Lina, gen tedavisine ulaşabilmek için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 10:44

Dünyaya geldiğinde beslenme problemi yaşayan ve 3,5 aylıkken bronşit geçiren Eliz Lina’ya ilk başta ‘gevşek bebek’ ve ‘tembel bebek sendromu’ teşhisleri kondu.

Ancak gerçek üç ay sonra ortaya çıktı. Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan tetkiklerin ardından Eliz Lina’nın SMA Tip 1 hastası olduğu anlaşıldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler