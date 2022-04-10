Sokak müzisyenlerine 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye taciz eden kişiler arasında kavga çıktı. Müzisyenlerden birine yumruk atıldığı belirtilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 14:17

İzmit’te bir grup ‘Ramazanda alkol alamazsınız’ diyerek müzisyenlere saldırdı.

Saldırı, saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yürüyüş Yolu diye bilinen trafiğe kapalı cadde üzerinde bir grup sokak müzisyeni, iddiaya göre alkol alıp, şarkı söyledi.


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