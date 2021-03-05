Sokak röportajında isyan! AKP'ye demediğini bırakmadı
Koronavirüs pandemisiyle beraber yaşanan ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe artarken yurttaşların da iktidara olan tepkileri giderek büyüyor. Yapılan bir sokak röportajında muhabirin 'Ekonomiden memnun musunuz?' sorusuna bir yurttaş dert yandı.
Medyali TV adlı Youtube kanalında yapılan bir sokak röportajında muhabirin 'Ekonomiden memnun musunuz?' sorusuna bir kadın dert yandı.
Yurttaş, AKP iktidarından ve ekonomiden memnun olmadığını belirterek, "Şu ekonomiden memnun olmak mümkün mü? İslam'ı temsil ettiklerini söylüyorlar hiçbir alakaları yok. Çok öfkeliyim. Bu kadar insan işsizlikten kırılıyor" ifadelerini kullandı.
İktidara tepkide bulunan kadın şu ifadeleri kullandı:
"Memnun olmam mümkün mü? Çok adaletsiz bir ortam var. Fakirler fakir, zenginler çok zengin. Bakanlar Milletvekilleri bile temsil ettiği insanları düşünmüyorlar. Hiçbir şekilde memnun değilim. İslami açıdan baktığımızda da bu kadar işsizlik var, üniversite öğrencileri boşta... yazık değil mi?"
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