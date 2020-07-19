Somalı madenciler oturma eylemi başlattı: Hakların sadece yarısı veriliyor

19 Temmuz 2020 Pazar, 20:43

AKP’li vekillerin Meclis'e sunduğu 10 maddelik teklifte, Soma katliamının ardından Uyar Madencilik A.Ş.'ye ait Işıklar, Atabacası, Geventepe maden ocaklarında işten çıkarılan 3 bin 500 işçinin aradan geçen 5 yılın ardından kıdem tazminatlarıyla ilgili düzenleme yer aldı. Düzenlemeye göre kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işlerine son veriler işçilerden tazminatını alamayanlar, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na başvurarak kıdem tazminatını alacak.

Ancak kıdem tazminatlarını alamayan işçilerin örgütlendiği Bağımsız Maden İş Sendikası düzenlemeyle bütün maden işçilerinin haklarını alamayacağı görüşünde ve bugün düzenlemeye karşı eylem yapmak istedi. Soma Hükümet Konağı’nda yapacakları eylem engellenen madenciler ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Madencilere daha sonra izin verildi ve 17 madenci oturma eylemi başlattı.

‘HAKLARININ YARISINI ALABİLECEKLER’

Somalı madenciler yasa çıkana kadar oturma eylemini dönüşümlü olarak oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin, eylemlerinin amacını şöyle anlattı:

“En son Ankara’ya gidip Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile görüşme yapmıştık. Yasa önerimizi yazarak gönderdik. Ama bu torba yasa önerisini değiştirerek, Atabacası, Geventepe ve Işıklar’daki maden işçisi arkadaşlarımızın haklarının yarını ödeyecek şekilde yasa çıkarıldı. Bu torba yasanının tamamı düzeltilene kadar oturup bekleyeceğiz. Milletvekillerinin hangisinin eve, hangisinin hayır dediğini buradan takip edeceğiz.”