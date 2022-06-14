Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den 'ara zam' açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 13:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den temmuz ayında ara zam sinyali geldi.

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