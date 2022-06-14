Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den 'ara zam' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den temmuz ayında ara zam sinyali geldi.
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