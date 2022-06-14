Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den 'ara zam' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den temmuz ayında ara zam sinyali geldi.
Bilgin, “Temmuzda maaşlara zam konusunda “O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır” dedi.
ERDOĞAN DA TEMMUZ AYINA İŞARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün yaptığı bir açıklamada “Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız” demişti.
Erdoğan, 6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası da açıklamalarda bulunarak şöyle demişti:
“Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz”
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