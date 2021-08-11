Son dakika... Bucak'ta orman yangını! Köyler boşaltıldı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:29





Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangını Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı. Kızılca, Narağacı, Gökalan ve Kargı köyleri de yangının sıçrama tehlikesine karşı tahliye edildi. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale ediliyor. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekildiği kaydedildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

YANGININ KÜLLERİ ANTALYA'DA

Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, duman ve küller 74 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya ulaştı. Rüzgar nedeniyle yangında havaya savrulan küller, Antalya'da şehir merkezinin üzerinden ev ve iş yerlerine yağdı. Kentin üzeri tamamen dumanla kaplandı. Şehre ulaşan is kokusu nedeniyle panik olan yurttaşlar, yangının nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.

BAKAN: BUCAK YANGINI TEHLİKELİ

Bucak'taki yangınla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var" diye konuştu.