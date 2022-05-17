Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin Atatürk Havalimanı planını anlattı

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Atatürk Havalimanı'na alınmayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin Atatürk Havalimanı planını anlatarak, "Millet Bahçesi adı altında Katarlılara peşkeş çekmek için kapatıyorlar. CHP olarak, 84 milyonla ve 16 milyon İstanbulluyla birlikte hesap soracağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 17:33

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün yaptığı açıklamada, bugün saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'nda buluşma için çağrı yapmıştı. Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı bugün sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından abluka altına alındı. 

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