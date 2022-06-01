Son Dakika: Ertelenen davaya ilişkin Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hapis’ ve ‘siyasi yasak’ talebiyle yargılandığı davada karar çıkmadı. İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e erteledi. Ekrem İmamoğlu, karar sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:59

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada bugün karar çıkmadı. Dava 21 Eylül'e ertelendı.

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Ekrem İmamoğlu ibb dava

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