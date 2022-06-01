Son Dakika: Ertelenen davaya ilişkin Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hapis’ ve ‘siyasi yasak’ talebiyle yargılandığı davada karar çıkmadı. İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e erteledi. Ekrem İmamoğlu, karar sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:41
Son Dakika: Ertelenen davaya ilişkin Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada bugün karar çıkmadı. Dava 21 Eylül'e ertelendı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Türkiye'de böyle bir davanın olması, yapılması ve sürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu ceza utanç verici. Her şeye rağmen umudumuz yargının ve adaletin kurallarına uygun bir biçimde sürdürülebilir zemine oturtulması. Bütün yoldaşlarıma, siyasi dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, "Saat 15.00’de Saraçhane’den bana ait değil İstanbul’daki makamdan basını ve kamuoyunu bilgilendireceğim" açıklamasında bulundu.


Ekrem İmamoğlu ibb dava

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