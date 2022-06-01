Son Dakika: Ertelenen davaya ilişkin Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada bugün karar çıkmadı. Dava 21 Eylül'e ertelendı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Türkiye'de böyle bir davanın olması, yapılması ve sürülmesi ve iddia makamının daha önce ortaya koyduğu ceza utanç verici. Her şeye rağmen umudumuz yargının ve adaletin kurallarına uygun bir biçimde sürdürülebilir zemine oturtulması. Bütün yoldaşlarıma, siyasi dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, "Saat 15.00’de Saraçhane’den bana ait değil İstanbul’daki makamdan basını ve kamuoyunu bilgilendireceğim" açıklamasında bulundu.