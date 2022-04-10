Son dakika: İYİ Parti'den 'Haşim Kılıç' sorusuna yanıt geldi
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olacağı yönündeki iddialar sosyal medyada gündeme gelmişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, söz konusu iddialara yanıt verdi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, tv100 televizyonunda yayımlanan Pazar Siyaseti programına konuk oldu.
Poyraz, Millet İttifakı’nın adayının Haşim Kılıç olacağı yönündeki iddialar hakkındaki soruyu yanıtladı.
"Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, katıldığı toplantı ve bütün açık alanlarda bu sürece ilişkin adayın temel kriterlerini belirledi. Yani biz 'İkinci bir Erdoğan vakası istemiyoruz' dedi. Bu Sayın Genel Başkanımızın cümlesi. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının adayı olacak dedi" diyen Poyraz, "Son dönemlerde şöyle bir şey yapılmaya başlandı. İsimlerdeki popülerlik merkeze alınarak siyaset dizayn edilmeye başlandı. Bununla ilgili elinizde bir veri olmadan bir kulis üzerinden kendi popülerliğinizi artırmak için bu tür yorumlar yapmayın" ifadelerini kullandı.
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