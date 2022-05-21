Son Dakika: Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet iddiasıyla başlatılan operasyonda 32 kişi tutuklandı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:00

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişiye yönelik operasyon yapılmıştı.

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