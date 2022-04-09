Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler
Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.02’de meydana geldi.
Yerin 6.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Pütürge’nin yanı sıra çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi.
Sarsıntı paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
BAKAN KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremin ardından yaptığı ilk açıklamasında, "İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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