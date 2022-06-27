Son Dakika: Rus güçleri, Ukrayna'da alışveriş merkezini vurdu

Abone Ol google-news

Rus güçlerinin, Ukrayna'da bir alışveriş merkezini hedef aldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 18:06

Ukrayna'nın Poltova Oblastı'na bağlı Kremençuk bölgesindeki bir alışveriş merkezine Rus güçleri tarafından füze saldırısı gerçekleşti.

Haberin devamı

Ukrayna Rusya Alışveriş merkezi saldırı Rus

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler