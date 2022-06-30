Son Dakika: Uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi

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Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "saldırının talimatını aldım" dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi.

İHA
30 Haziran 2022 Perşembe, 10:57

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "Saldırının talimatını aldım" dediği, ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer'in Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. 

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Memet Gezer Yusuf Nazik Reyhanlı Katliamı

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