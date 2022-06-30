Son Dakika: Uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi
Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "saldırının talimatını aldım" dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, "Saldırının talimatını aldım" dediği, ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer'in Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.
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