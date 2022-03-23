Son gelen benzin zammına yurttaşlar isyan etti: Gücümüz yetmiyor, bunaldık

23 Mart 2022 Çarşamba, 11:18

Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansımaya devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 lirayı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.

Araç sahibi ve toplu ulaşımda şoförlük yapan yurttaşlar, son gelen benzin zammına yönelik tepkilerini Cumhuriyet TV mikrofonu aracılığıyla dile getirdi.

'NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

Durumunun kritik olduğunu dile getiren bir yurttaş, ''Dayanma gücümüz kalmadı. Bunaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık gelir diye bir şey yok. Artık bankalara gücümüz yetmiyor'' ifadelerini kullandı.

Bir süredir İstanbul'da minibüs şoförlüğü yapan bir yurttaş ise gelirinin ciddi oranda azaldığını aktardı ve yolculardan gelen gelir ile mazot fiyatlarının birbirini dengelemediğini söyledi. Konuşmasına ise şu şekilde devam etti:

''Yolcu sayısıyla bu mazot kurtarmıyor. Hemen hemen yüzde 40-50'lerde karım azaldı. Depoyu 550-600 liraya dolduruyorum, geçen yıl 200 liraya dolduruyordum. Fiyatlar daha da artacak.''