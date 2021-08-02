Söndürme çalışmalarına destek için giden traktör kül oldu

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:26

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yangının başladığı noktaya yakın bölgede ikamet eden yurttaşlar, yapılan anonsların ardından yardıma koştu. Söndürme çalışmalarına destek için giden bir çift çiftçiye ait traktör ve su tankeri alevlerin arasında kalınca metal yığınına döndü. Araç sahibi son anda traktörden atlayıp uzaklaşarak canını kurtarmayı başardı.