Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi

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Tayland'da bir kuş, yuvasının traktör tarafından yıkılmasını engellemeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2021 Cuma, 10:07

Kuşun aracın ilerlediği yola çıkıp yüksek sesle çığlık atmaya başlaması üzerine yuvayı fark eden çiftçi, traktörü tam zamanında durdurdu. Kuşun yuvasını kurtarması, kameraya yansıdı.

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