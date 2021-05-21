Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
Tayland'da bir kuş, yuvasının traktör tarafından yıkılmasını engellemeyi başardı.
Kuşun aracın ilerlediği yola çıkıp yüksek sesle çığlık atmaya başlaması üzerine yuvayı fark eden çiftçi, traktörü tam zamanında durdurdu. Kuşun yuvasını kurtarması, kameraya yansıdı.
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