Sosyal medya fenomeni Murat Övüç saldırıya uğradı

30 Ağustos 2020 Pazar, 21:14

Murat Övüç, Marmaris'te bir mekanda oturduğu sırada bir kişi tarafından tokatlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrarken çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

'YEMİN EDERİM DEMEDİM'

Övüç’ün kendisini tokatlayan kişiye, “Kuran çarpsın demedim. Yemin ederim demedim. O benim ablam” dediği duyuldu. Görüntülerde Murat Övüç'ü tokatlayan kişinin eski basketbolcu Zaza Enden olduğu ortaya çıktı.

ÖVÜÇ'TEN AÇIKLAMA

Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Murat Övüç, o anların eski basketbolcu Zaza Enden ile bir şakalaşmanın sonucu olduğunu ileri sürdü. Övüç yaptığı açıklamada, "Espriyi yanlış anlamışsınız. Zaza Abi, eşi Işıl benim can dostlarım. Biz orada espri yapıyoruz" dedi.