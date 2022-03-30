Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı: 'Benden ne istiyorsunuz?'
Çektiği yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayarak yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. Yaşadıklarından dolayı isyan eden Duymaz, "Benim kime ne zararım var biri söylesin. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor" dedi.
Evinin mutfağında çektiği yemek videoları ile adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. Duymaz, sosyal medya hesabından gözyaşlarına boğulduğu bir video paylaştı ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Arkadaşlar merhaba, şu anda çok kötüyüm, çok sinirliyim. Kusura bakmayın video çektiğim için ama artık bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyorum. Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana. Bir değil, iki değil, üç değil."
"ARTIK ÇOK YORULDUM"
"Siz benden ne istiyorsunuz gerçekten artık anlamıyorum. Her attığım adımda biri laf atıyor, biri şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim kime ne zararım var biri söylesin. Yıllardır susayım diyorum ama ben artık kaldıramıyorum. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor. Ben artık çok yoruldum. Ben ailesine bakmaya çalışan bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Benim neler çektiğimi hiç kimse bilmiyor. Ben herkesten saklıyorum. Ama artık burama kadar geldi."
Video Haberler
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
- Ukrayna'dan Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama
- Hırsızlık şüphelisi çatıda mahsur kaldı, ortalık karıştı
- Motosikletle gelip tekel bayisini kurşunladılar
- Süper gelgitler başladı: Uzmanından 'deprem' açıklaması
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- 'Kupaları görmek istiyorum'
- Kongo'da BM helikopteri düşürüldü
- Ekonomik güven endeksi martta geriledi
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
- Ukrayna'da ATM'de nakit para bulmak zorlaştı
- Hawkins'in ölümünün ardından turneler iptal edildi
- Yargıtay ‘Enes Kara’ dosyasını kapattı!
- Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı
- Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün
- Mikolayiv’de bilanço büyüyor