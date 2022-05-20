Sosyal medya fenomenin TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardığı iddia edildi
Pakistan'da 11 milyon takipçisi bulunan Humaira Asghar isimli sosyal medya kullanıcısının video çekmek için ormanı yaktığı iddia edildi.
Pakistan’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bir sosyal medya fenomeninin takipçi sayısını artırmak için kasten orman yangını çıkardığı iddia edildi. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok’ta 11 milyon takipçisi bulunan Humaira Asghar, devam eden bir orman yangınının önünde gümüş renkli elbisesiyle yürüdüğü bir video çekti ve “Nerede olursam olayım yangın çıkıyor” ifadesiyle takipçileriyle paylaştı.
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