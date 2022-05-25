Sosyal medya fenomenine saldırı: 'Birine benzettik' deyip vurdular
Silivri'de, sosyal medya platformları üzerinden oyun videoları paylaşan Anıl Atacık, tanımadığı kişiler tarafından darbedildi. Saldırganlar, "Neden bana vurdunuz?" diyen fenomene, "Birine benzettik" diye cevap verirken, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, 20 Mayıs Cuma günü Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede gerçekleşti. Kafede arkadaşı ile beraber oturan Anıl Atacık'ın yanına tanımadığı 2 kişi oturdu. Saldırganlardan biri, oturduktan hemen sonra Anıl Atacık'ın bacağına yumrukla vurdu.
YURTTAŞLAR AYIRDI
Ne olduğunu anlayamayan Atacık, tepki göstermek için ayağa kalkmaya çalıştığı sırada diğer saldırgan çenesine yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken, 2 saldırgan aynı anda genç fenomeni darbetmeye başladı. Çevredeki yurttaşların araya girmesi ile saldırganlar ve Anıl Atacık dışarı çıkarıldı.
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