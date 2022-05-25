Sosyal medya fenomenine saldırı: 'Birine benzettik' deyip vurdular

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:54

Olay, 20 Mayıs Cuma günü Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede gerçekleşti. Kafede arkadaşı ile beraber oturan Anıl Atacık'ın yanına tanımadığı 2 kişi oturdu. Saldırganlardan biri, oturduktan hemen sonra Anıl Atacık'ın bacağına yumrukla vurdu.

YURTTAŞLAR AYIRDI

Ne olduğunu anlayamayan Atacık, tepki göstermek için ayağa kalkmaya çalıştığı sırada diğer saldırgan çenesine yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken, 2 saldırgan aynı anda genç fenomeni darbetmeye başladı. Çevredeki yurttaşların araya girmesi ile saldırganlar ve Anıl Atacık dışarı çıkarıldı.