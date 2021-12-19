Sosyal medyada gündem oldu: Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar

19 Aralık 2021 Pazar, 17:29

Döviz ve altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte gıda sektörüne de zamlar gelmeye devam ediyor.

Dolar kurundaki yükseliş sonra ayçiçek yağına gelen zamlar yurttaşların cebini yakmaya devam ederken ayçiçek yağları 200 TL'ye dayandı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda damada ayçiçek yağı takıldığı görülüyor.

Ayçiçek yağının takılmasının ardından damadın akrabaları birlikte objektiflere poz vermesi dikkat çekti.