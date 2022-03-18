Sosyal medyada tartışan akrabalar arasında taş, sopa ve bıçaklı kavga çıktı: 4 yaralı

18 Mart 2022 Cuma, 09:49

Olay, saat 21.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, akraba olan iki grup, sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerine hakaret etti. Bunun üzerine Erhan K. ve beraberindeki kişiler, Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K.'nın yaşadığı eve gelerek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyüp sokağa taşan tartışma, taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü.



