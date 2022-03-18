Sosyal medyada tartışan akrabalar arasında taş, sopa ve bıçaklı kavga çıktı: 4 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden tartışan akraba iki grup arasında sokak ortasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavga çıktı. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, akraba olan iki grup, sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerine hakaret etti. Bunun üzerine Erhan K. ve beraberindeki kişiler, Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K.'nın yaşadığı eve gelerek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyüp sokağa taşan tartışma, taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
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