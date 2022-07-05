Sosyal medyadan 'Eskort' ilanıyla 3 milyon liralık vurgun

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Karaman'da, sosyal medyadan 'eskort' ilanlarıyla 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 11:32

Karaman'da yaşayan H.A., nisan ayında sosyal medya üzerinde gördüğü 'eskort' ilanındaki telefon numarasını aradı.

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