Sosyal medyanın gündeminde: Arabasını benzinle yıkadı, alkolle parlattı
Akaryakıta gelen zamlar yurttaşları isyan ettirirken sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Videoda lüks aranın benzin ile yıkandığı görüldü.
Akaryakıta gelen fahiş zamlar yurttaşları isyan ettirdi.
Arka arkaya gelen zamlar nedeniyle yurttaşlar kontak kapatacak duruma gelirken sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video sert tepkilere neden oldu.
Videoda lüks otomobilin akaryakıt istasyonunda benzin ile yıkandığı görülüyor.
Aynı kullanıcıya ait başka bir videoda ise alkol ile arabaya cila işlemi yapılıyor.
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