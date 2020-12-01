Sosyal medyanın gündemine oturan isyan: Bırakın, evime ekmek götürüyorum!
AKP’li Esenler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tezgahına el konan çocuğun “Bırakın, evime ekmek götürüyorum” feryadı sosyal medyada tepkilere neden oldu.
CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Akşam saatlerinde yaşanan olay, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Küçük bir çocuğun satış yaptığını gören Esenler Belediyesi ekipleri, çocuğun tezgahına el koydu.
Ütebay, paylaşımında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya tepki göstererek “Bütün işini gücünü İBB Başkanı sayın @ekrem_imamoglu’nu çalıştırmamaya harcayan eyy @mt_goksu bu çocuğun ve ağlattığın tüm çocukların, gözyaşının hesabını ilk seçimlerde soracağız” ifadelerini kullandı.
Küçük çocuğun "Bırakın, evime ekmek götürüyorum" feryadı ise tepkilere neden oldu.
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