Soylu ve beraberindeki heyet depreme yakalandı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 11:25

Bingöl'de dün meydana gelen depremin ardından saat 09.51'de bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler 5.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.



Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık, depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşandı.