Soylu ve beraberindeki heyet depreme yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık, depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşandı.
Bingöl'de dün meydana gelen depremin ardından saat 09.51'de bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler 5.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık, depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşandı.
Video Haberler
- Soylu depreme böyle yakalandı
- Bingöl'de deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Bingöl'deki depremden ilk görüntüler!
- Bingöl'de deprem! 1 korucu hayatını kaybetti, 18 yaralı
- Patlamanın ardından alevler içinde kalan kişi kamerada
- Karşılaştığı ayıyı gel oğlum diye çağırdı
- Kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden kurtardı
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar