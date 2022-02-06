Sözleri büyük tepki çekmişti: AKP'li Tahir Büyükakın'ın o sözlerinin videosu da ortaya çıktı

06 Şubat 2022 Pazar, 10:32

AKP'nin Çayırova'daki Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li başkanı Tahir Büyükakın, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her bölgesinde, yakın coğrafyasında, uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı. 2023’te bunun duruşması olacak. 100 yıllık hesaplaşma olacak. İşte o gün 100 yıllık hesaplamada sayın cumhurbaşkanımızın yanında olacak mısınız" sözleri tepkilere neden olmuştu.

Bu sözler, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Sözcü gazetesinden Halil Ataş'ın haberine göre, o konuşmaya ait video kaydı da ortaya çıktı. Videoda, "100 yıllık hesaplaşma olacak" sözlerini kullandığı görülüyor.