Su borusuna sıkışan 2 yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı

12 Haziran 2021 Cumartesi, 09:20

Olay, dün İnebolu ilçesi Yukarı Hatıpbağı Mahallesi'nde yaşandı. Bir çalışma alanındaki su borularının içerisinden kedi sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, boruların etrafını kazarak kedilere ulaşmaya çalıştı. İtfaiye eipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kedileri sıkıştığı yerden çıkararak sahiplerine teslim etti. Kedilerine kavuşan aile ise itfaiyeye teşekkür etti.