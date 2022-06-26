Su kanalına düşen yavru tilki, vatandaşlar tarafından kurtarıldı

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde su kanalına düşen yavru tilkiyi fark eden vatandaşlar, tilkiyi kurtarıp doğal alanına bıraktı.

İHA
26 Haziran 2022 Pazar, 11:48

Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesi Mollapolat köyü yolu üzerine bulunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğüne ait kanalın yanında bulunan tahliye bölgesine yavru bir tilki düştü.

İki arkadaş, yavru tilkiyi fark ettiklerini ve yakalamak için torba bulduklarını belirtti. Torbayı temin ettiklerini aktaran iki arkadaş, yavru tilkiyi yakaladıktan sonra doğaya bıraktıklarını, denk gelmemeleri halinde orada açlık ve susuzluktan ölebileceğini dile getirdi.

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