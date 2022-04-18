Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada

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Aksaray'da sulama kanalına düşüp sürüklenen koyunu, yurttaşlar ile zabıta memuru kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 14:52

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bedir Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Yurttaşlar, sulama kanalında sürüklenen koyunu görüp yardıma koştu. Kanalın üzerindeki köprüde bekleyen 4 kişi koyunu yakaladı. Bu sırada yardıma gelen zabıta memuru da koyunu ayaklarından tutarak sudan çıkardı. Kurtarma anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Belediyeye bağlı veteriner kliniğine götürülen koyun, yapılan kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

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