Süleyman Soylu, CHP'yi 'İsmet İnönü' ile hedef aldı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde 'Demokrasiye Geçişin 72. yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu'na katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın yapım sürecini hatırlattı.