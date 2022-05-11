Süleyman Soylu, CHP'yi 'İsmet İnönü' ile hedef aldı
'Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu'nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1960 darbesini yapanın 'İsmet İnönü'nün CHP'si' olduğunu savundu. Soylu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin rengini, kanını, suyunu, sinirini, duygusunu veren de İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Bugün kurulduğu tarihle bugün arasında hiçbir benzerlik söz konusu değildir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde 'Demokrasiye Geçişin 72. yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu'na katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın yapım sürecini hatırlattı.
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