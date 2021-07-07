Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

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"Erdoğan ve AKP artık Süleyman Soylu'yu taşıyamıyor" diyen Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, "Süleyman Soylu, Tarım Bakanlığı'na geçmek istiyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:34

KRT'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında konuşan Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Erdoğan ile Bahçeli arasında geçen 3 ay önceki konuşmaya dair iddialarda bulundu.

"Erdoğan ve AKP artık Süleyman Soylu'yu taşıyamıyor" diyen Yarkadaş, "Süleyman Soylu, Tarım Bakanlığı'na geçmek istiyor" dedi.

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