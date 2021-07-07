Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia
"Erdoğan ve AKP artık Süleyman Soylu'yu taşıyamıyor" diyen Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, "Süleyman Soylu, Tarım Bakanlığı'na geçmek istiyor" dedi.
KRT'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında konuşan Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Erdoğan ile Bahçeli arasında geçen 3 ay önceki konuşmaya dair iddialarda bulundu.
"Erdoğan ve AKP artık Süleyman Soylu'yu taşıyamıyor" diyen Yarkadaş, "Süleyman Soylu, Tarım Bakanlığı'na geçmek istiyor" dedi.
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