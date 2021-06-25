"Süleyman Soylu vergi kaçırdı" iddiası

25 Haziran 2021 Cuma, 13:36

CHP'li Murat Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun SBK'ye ait uçağı kiralarken giderleri usulsüz şekilde sigorta şirketine kaydettiğini ve matrahı azaltarak vergi kaçırdığını aktardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Bakan, şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Soylu SBK'ya ait söğüt havacılıktan kiralama yoluyla temin edilen uçağın kendisine ait sigorta şirketine fatura edildiğini beyan etmiş ve faturayı yayınlamış. Soylu'ya soruyorum: Hukuken mümkün mü bu peki?

Kurumlar vergisi kânunun 11. maddesine göre kiralama yoluyla edinilen uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri kânunen kabul edilmeyen giderdir. Soylu'nun şirketinin faaliyetinin konusu ise sigortacılık...

Kaldı ki uçak siyasi çalışmaları için kullanılmış! Bu durumda Süleyman Soylu kiraladığı uçağın giderlerini usulsüz şekilde sigorta şirketine kaydettirmiş. Matrahı azaltarak vergi kaçırmış. Kendi beyanıyla itiraf etmiş. 'Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söyler.'