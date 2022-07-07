Süleyman Soylu'dan tartışma yaratacak sözler: 'Cumhuriyet'in ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Cumhuriyet'in ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız, medeniyet değerlerimizde ne varsa, onu yaşayacağız, milli irade ne diyorsa onu yaşayacağız, dışarıdan ithal anlayışlarla bir gelecek inşa etmek niyetinde değiliz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi Kapanış Programı'nda konuştu. Programa Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutan Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda muhtar katıldı.
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