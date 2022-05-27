Sultanbeyli'de şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:12

Olay geçen günlerde İstanbul Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı. Diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı.



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