Sultanbeyli'de şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı
Sultanbeyli’de bir koluyla sürdüğü motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla da kucağına yüz üstü uzattığı bebeği tutan motosikletli sürücü görenleri şoke etti. Sürücünün, bebeğin ve kendisinin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi.
Olay geçen günlerde İstanbul Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı. Diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı.
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