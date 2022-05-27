Sultanbeyli'de şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı

Sultanbeyli’de bir koluyla sürdüğü motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla da kucağına yüz üstü uzattığı bebeği tutan motosikletli sürücü görenleri şoke etti. Sürücünün, bebeğin ve kendisinin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi.

İHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 16:39
Sultanbeyli'de şoke eden görüntü: Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı
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Olay geçen günlerde İstanbul Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı. Diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi.

Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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